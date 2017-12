Operaio schiacciato da un carrello al porto: Beniamino muore a 42 anni

di Carmen Incisivo

SALERNO - Ancora una morte sul lavoro al porto commerciale di Salerno. A perdere la vita, poco fa, il 42enne Beniamino Tafuri. Secondo le prime ricostruzioni effettuate, l'uomo stava lavorando all'interno dei Magazzini Generali quando, per cause ancora in corso d'accertamento, sarebbe rimasto schiacciato da un carrello.Alcuni dei presenti avrebbero riferito che il 42enne sarebbe rimasto incastrato con una mano sotto una balla di rame, motivo per cui gli sarebbe stato impossibile sottrarsi all'avanzare del carrello. Sul posto i volontari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale provando a stabilizzarlo. Tafuri è morto pochi minuti dopo al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per le gravissime lesioni riportate. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.