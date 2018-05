Incidente sul lavoro: operaio si schiaccia una mano ora rischia di perderla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIUPPANO - Grave infortunio sul lavoro oggi attorno alle 10.30 all’interno dell’azienda Save Spa di via Enrico Fermi, operante nel settore scarico fumi di stufe a legna e a pellet, dove un operaio di 45 anni per cause in corso di accertamento ha subito lo schiacciamento allo scheletro di una mano nell’azione di spostare del materiale, probabilmente un tubo di grosse dimensioni. I colleghi sono intervenuti a prestare i primi soccorsi in attesa dei sanitari del Suem che hanno disposto il ricovero dell’infortunato all’ospedale Altovicentino di Santorso: potrebbe rischiare un'invalidità all’arto. Per definire la dinamica dell’infortunio sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell'Ulss Pedemontana.