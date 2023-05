Incidente con il furgone di lavoro, Cristian muore a 19 anni: lo stava riportando in sede prima di finire il turno

OSPITALETTO - Un incidente stradale che è anche una tragica storia di morte sul lavoro, quello in cui ha perso la vita Cristian Poletto, 19 anni. Lo schianto è avvenuto lunedì pomeriggio a Ospitaletto (Brescia), all'incrocio tra via Circonvallazione e la Strada provinciale 11. Il giovane stava guidando il furgone della ditta per cui lavorava, la Tanghetti Salotti, per riportarlo a in sede a Cazzago San Martino. L'ultimo viaggio prima di staccare il suo turno di lavoro. Con lui, a bordo, anche un collega.

L'incidente

La dinamica dell'incidente che ha causato la morte sul colpo di Cristian Poletto, estratto da un gorviglio di lamiere, è ancora poco chiara.

Lo schianto ha coinvolto un camion, che pare stesse svoltando a sinistra e avrebbe colpito in pieno il furgone, e un'automobile. All'arrivo dei soccorritori non è rimasto altro che estrarre la salma dalle lamiere e trasferirla in ospedale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Due i feriti, due uomini di 38 e 42 anni, tra cui il conducente del camion.

Chi era Cristian Poletto

A poche ore dalla tragica morte di Cristian Poletto, la sua società sportiva lo ha ricordato con un post su Facebook. Il ragazzo era uno sportivo, praticava kickboxing: «Con immensa tristezza - si legge nel post del Team Vallecamonica Kickboxing Italia - siamo a informare della prematura scomparsa di Cristian Poletto a causa di un incidente stradale. Un ragazzo esemplare di sani valori, agonista allievo del nostro coach Luciano Villetta che l’ha cresciuto come un figlio. Da tutti noi le più sentite condoglianze alla famiglia al tecnico e a tutti quelli che come noi lo hanno conosciuto. Che la terra ti sia lieve Cri».

Cristian abitava con i genitori a Brescia e dopo il diploma all'istituto Artigianelli aveva cominciato a lavorare per la Tanghetti Salotti.