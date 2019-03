Tragedia sul lavoro: operaio 25enne muore schiacciato da una lastra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUDOIA - Incidente mortale sul lavoro questa mattina in Friuli: la tragedia alla "I. M." didove un operaio è rimasto ucciso in circostanze ancora da chiarire.La vittima è un giovane di 25 anni, Jurica Pintar, che risiede nella zona e pare stesse operando nelle strutture dell'azienda, la I.M. di via Cial del Zuc, nella zona industriale. La ditta è di proprietà dell'imprenditore Flavio Di Marcon.Il 25enne - di origini croate e che viveva a Polcenigo (Pn) - sarebbe rimasto schiacciato da una. Indaga anche lo Spisal.