Incidente all'alba: morta una ragazza di vent'anni, l'amica alla guida è grave

Unae una sua amica, che era alla guida, è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale in auto avvenuto questa mattina a, in via della Striscia, in una zona rurale della città.La Lancia Y sulla quale viaggiavano le due è uscita di strada all'altezza di un ponticello ed è finita nel canale che si trova a fianco della carreggiata. La conducente, benchè ferita, è uscita dall'auto e ha chiamato i soccorsi, mentre per l'altra ragazza non c'è stato nulla da fare. I sanitari dell'Ares 118 non hanno potuto che constatare il decesso, mentre l'amica è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.I rilievi dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri, mentre il mezzo è stato rimosso dai vigili del fuoco.