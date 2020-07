Perde il controllo della Lambretta e si schianta: Denis, 33 anni, lotta per la vita

BELLUNO - Ha perso il controllo della sua Lambretta d'epoca, una De Luxe J50, ed è finito a terra picchiando violentemente il capo. Lotta per la vita Denis L., 33 anni, di Belluno. Toccherà ai carabinieri valutare come siano andate le cose e stabilire eventuali responsabilità nell'incidente. I primi accertamenti, nel frattempo, avrebbero escluso il coinvolgimento di terze persone nell'accaduto.

L'INCIDENTE

Sono circa le 23 di martedì 14 luglio quando il giovane procede in sella al suo motoscooter. All'improvviso nei pressi della rotonda del cimitero, a Cusighe, il mezzo perde aderenza. A dare l'allarme alcuni automobilisti che erano in trasnsito lungo l'arteria. Ben presto sul posto sono arrivate sia l'ambulanza sia una gazzella dei carabinieri con la pattuglia che ha provveduto ai rilievi del caso. Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito gravissime tanto che è stato chiesto il trasferimento all'ospedale di Treviso, proprio in considerazione della delicatezza del quadro clinico.

L'ARRIVO IN OSPEDALE

Al suo arrivo al Ca' Foncello il 33enne è stato sottoposto ai necessari accertamenti ed è stato poi trasferito nel reparto di terapia intensiva dove si trova ancora ricoverato in attesa che il quadro clinico si stabilizzi e sia possibile valutare le cure a cui vada sottoposto.

LA DINAMICA

Sul fronte della dinamica, secondo quanto si è appreso, non ci sarebbe il coinvolgimento di altre persone e il ragazzo avrebbe compiuto la manovra errata in modo autonomo. Al momento, chiaramente, non è possibile escludere alcuna ipotesi che solo i prossimi accertamenti potranno eventualmente sgomberare dal campo. Il giovane è uno sportivo, che milita anche in una formazione calcistica della zona, i suoi amici più stretti hanno inviato gli auguri di pronta guarigione nella speranza che possa riprendersi quanto prima.

