Scontro frontale: esplode bombola di Gpl, auto in fiamme e autisti in fuga

TREVISO - Prima lo scontro e poi le fiamme. E delle due auto sono rimaste solo le lamiere annerite. L'incidente è successo oggi in via Montesanto a Treviso. Coinvolte due vetture di cui una alimentata a Gpl. Quindi prima c'è stato lo schianto frontale e poi l'esplosione e le fiamme che hanno allertato i vigili del fuoco che sono giunti immediatamente sul posto ed hanno spento il rogo. I due automobilisti sono fortunatamente riusciti a mettersi in salvo. Ma le due macchine sono da buttare.

