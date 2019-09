Incidente sul Gra, due morti in mattinata. Tratto chiuso, traffico deviato

Incidente sul Gra nelle prime ore del mattino, ci sono due morti e un tratto del Grande raccordo anulare di Roma è stato chiuso al traffico, in carreggiata interna in corrispondenza del km 22, a Settebagni.



L'incidente ha coinvolto un'auto e una moto. Sul posto operatori del 118, Polizia stradale e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità. Al momento sono in corso i rilievi da parte delle Forze dell'Ordine. Il traffico è deviato in complanare in corrispondenza del km 20.

