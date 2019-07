Lascia a terra 25enne morto e fugge: caccia a conducente di una Fiat Punto

ROMA - La polizia è a caccia di testimoni per rintracciare il responsabile dell'incidente avvenuto il 6 luglio scorso, alle 15.30, sul Grande raccordo Anulare e costato la vita a un ragazzo di 25 anni. Si cerca, infatti, il conducente della Fiat Punto di colore chiaro che, dopo lo scontro sulla carreggiata esterna all'altezza dello svincolo della via del Mare, nel tratto compreso tra le uscite Roma Fiumicino e via Pontina, aveva fermato il veicolo sulla corsia centrale per rimettersi al volante pochi minuti dopo facendo perdere le proprie tracce nonostante i due giovani a terra, uno morto l'altro ferito gravemente.Eventuali informazioni, foto, video potranno essere segnalate all'ufficio infortunistica di Settebagni al numero 06 88660244 o allo 06 88660316. Oppure al Centro Operativo Polizia Stradale di Roma al numero 0765459707.