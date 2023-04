Incidente frontale tra due auto nella notte: tre morti sul colpo e un ferito grave

Ancora una notte di sangue sulle strade italiane. È di tre morti ed un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa, nel Tarantino. Per cause in corso di accertamento sono entrate in collisione una Fiat Punto ed una Fiat Grande Punto. A causa del violentissimo impatto frontale sono morti sul colpo due coniugi romeni residenti a Ginosa, lui di 30, lei di 25 anni. Durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Taranto è deceduto un giovane di 27 anni, Alessandro Calabrese, residente a Marina di Ginosa. Il ferito è ricoverato a Castellaneta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ginosa e della compagnia di Castellaneta. A loro è affidato il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e di stabilire le responsabilità. Hanno operato anche i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e del comando provinciale di Taranto, che hanno estratto le vittime dalle lamiere contorte delle due auto.