Incidente a Firenze, schianto tra scooter e furgone: morta Elena, una ragazza di 16 anni. Ferito il papà

Tragico incidente ieri sera vicino Firenze, morta una ragazza di appena 16 anni. La giovane, Elena Pieragnoli, viaggiava in sella a uno scooter guidato dal padre che si è scontrato con un furgone: il papà è ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre lei non ce l'ha fatta ed è morta nello stesso ospedale in seguito ai traumi riportati.

L'incidente è avvenuto a Cerreto Guidi in prossimità della strada provinciale della Motta, all'altezza di un incrocio in località Soldaini, intorno alle 20 di ieri sera: sono intervenute le ambulanze e l'automedica del 118, assieme a polizia municipale e carabinieri. Era stato allertato anche l'elisoccorso, poi è stato preferito il trasferimento di padre e figlia in ambulanza al nosocomio fiorentino, dove la 16enne è morta alcune ore dopo.

Ultimo aggiornamento: 13:57

