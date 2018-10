Si schianta in auto davanti al fratello che lo aspettava Grave un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raggiunge in auto il fratello, che è rimasto in panne, e finisce per schiantarsi con l’auto proprio davanti a lui. È ricoverato in gravi condizioni un giovane di 23 anni di Fasano rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 16, direzione Bari, all’altezza dello svincolo per L’Assunta.Il giovane ha perso il controllo della sua Peugeot 206 che si è ribaltata più volte prima di terminare la corsa in uno spazio verde attiguo alla carreggiata. Il primo a soccorrere il ragazzo è stato proprio il fratello, che era rimasto in panne con la propria auto e lo aveva chiamato perché lo raggiungesse. Probabilmente una manovra azzardata ha fatto sì che il guidatore perdesse il controllo dell’auto che si è impennata sul cordolo, ha urtato un palo della pubblica illuminazione e si è poi ribaltata diverse volte. L’auto è andata praticamente distrutta nella carambola con pezzi di carrozzeria e motore sparsi per decine di metri.