Mortale all'incrocio: 52enne in sella â€‹ad una motocross perde la vita

ESTE - Incidente mortale ad este in Via Attesta-angolo Via Principe Amedeo: nello scontro tra un'auto ed una moto da cross, il conducente di quest'ultima ha perso la vita: si chiama Nicola Berto, classe '65, avrebbe compiuto 53 anni a novembre, residente a San Pietro Viminario dove era nato. Secondo una prima ricostruzione la dinamica dell'incidente sarebbe questa: la moto proveniva da Montagnana sulla statale Sr10. L'auto, guidata da una ventenne di Villa Estense con un coetaneo a bordo, arriva dalla direzione opposta. All'incrocio, regolato da semaforo, che la domenica è spento, la macchina, una Punto nera, ha svoltato verso sinistra, verosimilmente tagliando la strada alla moto che si è schiantata a bordo strada. Il motociclista è morto sul colpo.



