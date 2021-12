Incidente durante la battuta di caccia, trovato morto un 58enne

Un cacciatore di 58 anni è stato trovato morto oggi, dopo un incidente avvenuto durante una battuta di caccia a Rapolano (Siena).

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. L'uomo è stato trovato morto poco prima delle 13 di oggi in una zona impervia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, ma per recuperare il corpo del cacciatore è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino e speleologico toscano.

APPROFONDIMENTI CHE STORIA Positivo al Covid riesce a imbarcarsi sul volo per Bruxelles, ma la...

Sempre in provincia di Siena, questo pomeriggio, un cacciatore di 56 anni è rimasto ferito durante una battuta di caccia. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 a Cetona, nei pressi della Strada provinciale 21. Ricoverato all'ospedale Le Scotte di Siena, l'uomo sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono immediatamente intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e ai militari, i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo con l'elisoccorso Pegaso in ospedale. Anche in questo caso, si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA