Muore in casa a 16 anni chiudendo la porta a vetri della cucina

VIGONZA - Una tragedia che ha dell'incredibile. Un ragazzo di 16 anni, nel pieno della vita, muore in casa propria chiudendo una porta. Il ragazzo, Borel Kameni, nato a Padova in una famiglia di origini camerunensi, tutti cittadini italiani, mentre chiudeva la porta della cucina, che era di quelle con un vetro al centro, ha accidentalmente provocato la rottura del vetro. Un frammento del vetro, cadendo, si è conficcato nella coscia destra del ragazzo, recidendo l'arteria femorale e facendo uscire un fiume di sangue. Il personale del 118, arrivato subito, ha trasportato d'urgenza il 16enne all'ospedale di Padova, ma non c'è stato nulla da fare: poche ore dopo il ragazzo è morto a causa della perdita di sangue che aveva avuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA