Guida ubriaco e a tutta velocità in diretta Fb: uccide due donne e un bambino

Guidava a tutta velocità un'auto sportiva in, ma ha perso il controllo del mezzo e ha ucciso due donne e un bambino che si trovavano tranquillamente nel loro giardino. Il drammatico incidente è avvenuto domenica a Vacareni, 250 chilometri a est di Bucarest , racconta oggi l'emittente rumena Antena 1.Le vittime sono una donna incinta, un'anziana 79enne e un bambino di tre anni. Una quarta persona presente nel giardino è rimasta ferita. Feriti anche il guidatore dell'auto, un 39enne poi risultato ubriaco, e il passeggero che era con lui. L'autista ha tentato di fuggire, ma è stato arrestato.Incidenti stradali causati da dirette su social sono purtroppo sempre più frequenti in Romania. Il governo di Bucarest ha annunciato di voler inasprire le multe per chi usa il telefono cellulare al volante.