Nel rettilineo si scontrano un'auto e un furgone Muore un giovane

CORTELLAZZO - Violentissimo scontro frontale tra un'auto e un furgone oggi alle 15 in via Colombo a Cortellazzo. Un giovane, che era al volante dell'auto, ridotta a un rottame dall'urto, è morto dopo essere stato estratto dalle lamiere in condizioni disperate dai vigili del fuoco. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del Suem. Ferito l’autista del furgone, che è stato portato in ospedale per accertamenti. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, catapultati entrambi fuori strada dalla violenza dell'urto. Le cause dell'incidente sono da accertare.

