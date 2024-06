Incidente dopo il concerto di Ultimo: Vincenzo muore a 35 anni, Sara è ricoverata. La coppia ha un figlio piccolo

Tragedia dopo il concerto di Ultimo allo stadio Maradona di Napoli: una coppia, tornando a casa, è rimasta coinvolta in un incidente in moto. L'uomo alla guida, il 35enne Vincenzo De Nittis è morto, mentre la compagna Sara (34 anni) è ricoverata in ospedale. I due, pugliesi, dopo aver assistito al concerto del cantautore romano hanno passato la notte a Napoli, per poi mettersi in viaggio il giorno seguente.

Incidente dopo il concerto di Ultimo

L'incidente è avvenuto nel Foggiano, lungo la strada provinciale 38 che collega Apricena a San Nazario.

Stando a quanto ricostruito, c'è stato un violento impatto tra la moto di Vincenzo e Sara ed un'auto. Il 35enne è morto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasportata dall'elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le ferite riportate. La dinamica dell'incidente è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Chi era Vincenzo De Nittis

Grande dolore a Peschici, città d'origine di Vincenzo, per la drammatica fine del 35enne. Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Luigi D'Arenzo, che ha proclamato il lutto cittadino. Sara e Vincenzo avevano avuto un figlio, Edoardo, da pochi mesi.