Dramma a Natale: sbanda con l'auto sotto la grandinata, morto un ragazzo di 23 anni

Il pomeriggio di Natale, intorno alle 16,15, ha perso il controllo della Fiat Punto a causa della forte grandinata, prima sbandando, poi schiantandosi contro un palo di cemento e infine cadendo in un fosso. È morto cosi un 23enne di Reggio Emilia, ferito lievemente il ragazzo di 31 seduto accanto a lui.

I fatti in via Prato Bovino, nel comune di Castelnovo Sotto, a Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gattatico, i sanitari del 118 ei vigili del fuoco. Il corpo della vittima, morta per le gravi lesioni riportate appena arrivata in ospedale, è stato messo a disposizione della Procura reggiana titolare dell'inchiesta.

