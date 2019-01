Auto con cinque ragazzi si schianta contro albero Due morti e tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il 31 dicembre, attorno alle 23.30, sul Carso a pochi chilometri dal confine con l'Italia, in provincia di Udine., si è schiantata contro un albero. Uno degli occupanti è morto sul colpo mentre il guidatore è deceduto in ospedale. Gli altri tre giovani sono ricoverati all'ospedale di Sempeter, in Slovenia.Stando alla ricostruzione della Polizia slovena, un ragazzo di 18 anni stava percorrendo con quattro amici la strada da Brestovice a Gorjansko, a pochi chilometri dalla località di(in provincia di Udine) quando, probabilmente a causa della, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un albero. I ragazzi sono tutti residenti nei paesi della zona. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario e la polizia per i rilievi del caso.