Ancona, passeggiata choc con il cane al parco: brutta caduta e gamba fratturata. Gli operatori della Croce Gialla aiutati dai passanti

ANCONA - La passeggiata con il cane, alla vigilia di Natale, è stata un incubo. Un uomo di 55 anni è stato soccorso dopo una brutta caduta avvenuta al Parco Unicef di Ancona. L'incidente, secondo quanto ricostruito, è stato provocato dal cane che portaa a spasso: l'animale ha strattonato improvvisamente l'uomo facendolo rovinare a terra e provocandogli la sospetta frattura della gamba.

Donna cade dentro l'autobus

Il parco Unicef si trova in via Togliatti. L'uomo si trovava in una zona impervia quando tirato dal cane ha perso l'equilibrio cadendo bruscamente a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla che, grazie anche alla presenza di alcune persone presenti, hanno recuperato e stabilizzato l'uomo portandolo poi a Torrette per approfondimenti. Sono state festività di lavoro per la preziosa equipe della Croce Gialla intervenuta poi in via 25 Aprile, il giorno di Natale, in soccorso di un rumeno ubriaco che aveva perso il controllo e poi per aiutare una marocchina caduta all'interno di un autobus in via Giordano Bruno.