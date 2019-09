Frontale tra una Mercedes e un e tir, morti zio e nipote di 15 anni. Grave ventenne

Tragico incidente stradale nella notte sulla SS 372, nel Sannio, nei pressi dello svincolo per Campobasso: una Mercedes si è scontrata frontalmente con un tir e le tre persone nell'auto hanno avuto la peggio. A perdere la vita un uomo di 49 anni e suo nipote di appena 15 anni, residenti in provincia di Avellino.





Un terzo passeggero, un ragazzo di vent'anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Rummo di Benevento, dove è stato portato dopo l'intervento dei soccorsi del 118, che sono intervenuti insieme agli agenti della Polstrada e ai vigili del fuoco. Violentissimo l'impatto della Mercedes, su cui viaggiavano il conducente 49enne con i due giovanissimi, contro il tir: ancora non chiare le cause dell'impatto.

