Si schianta col camion contro il muro del ristorante Conducente morto sul colpo

Ennesimo incidente mortale questa mattina nella Capitale. Intorno alle 9 un camion si è schiantato contro il muro di cinta di un ristorante al civico 42 di via Antonio Carpené, nella zona di Tor Vergata. Il conducente del mezzo è morto. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del gruppo Torri. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente del camion abbia perso il controllo del mezzo in seguito a un malore.

