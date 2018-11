Parte colpo dal fucile dell'amico: muore 52enne durante battuta di caccia

di Fulvio Ventura

Incidente di caccia questa mattina nella zona di Carcibove, nelle campagne tra Guidonia e Montecelio. E’ avvenuto verso le 10, quando un uomo di 52 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco partito dal fucile dell'amico con cui era uscito per la battuta. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale, ma inutili sono stati i tentativi di salvarlo. L'uomo è morto poco dopo. Sull'accaduto indagano carabinieri e polizia per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.

