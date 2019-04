Bus pieno di turisti precipita dalla scogliera: «Almeno 28 morti, 57 persone a bordo» IL VIDEO DEI SOCCORSI

Strage sull'isola di Madeira, in Portogallo, in pieno Oceano Atlantico. Un bus turistico si è ribaltato su una strada causando diverse vittime. Sono almeno 28 le vittime del disastro che ha coinvolto un autobus nell'isola di Madeira, in Portogallo. Come riferisce il Correio da Manha, a bordo del mezzo viaggiavano 57 passeggeri. L 'autista del bus avrebbe perso il controllo del mezzo che è precipitato dalla scogliera sopra una casa, riferisce il Diario de Noticias de Madeira.

#ÚltimaHora: grave accidente de autobús en #Madeira deja al menos 9 muertos https://t.co/ztYdAWBs9h — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 17 aprile 2019

Sul posto sono accorse diverse ambulanze . L'isola di Madeira è quella dove è nato il campione Cristiano Ronaldo.

🇵🇹 | Primeras imágenes desde Madeira, Portugal. Un micro volcó con mas de 50 personas adentro. Hay 9 muertos confirmados y la cifra puede aumentar. pic.twitter.com/ax43glWzGY — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) 17 aprile 2019

NUEVO: Grave accidente de autobús en Caniço, Madeira, provoca muchos muertos, según puede confirmar en estos momentos '6W' pic.twitter.com/X8pQG8vR55 — 6W (@6W_es) 17 aprile 2019

