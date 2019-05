Bus turistico si ribalta almeno un morto: feriti incastrati tra lamiere

- Gravissimo incidente questa mattina sulla bus turistico si si è rovesciato in una scarpata. Secondo quanto appreso ci sarebbero i feriti sarebbero tutti di origine russa. Alcuni di loro sono incastrati nelle lamiere dell'autobus che si è adagiato sul fianco destro. Sul posto i MONTERIGGIONIquesta mattina sulla Siena -Firenze all'altezza di Monteriggioni ( Siena ) in direzione sud. Tragico il bilancio che parla di almeno un morto e diversi feriti. Unsi si è rovesciato in una scarpata. Secondo quanto appreso ci sarebbero i feriti sarebbero tutti di origine russa. Alcuni di loro sono incastrati nelle lamiere dell'autobus che si è adagiato sul fianco destro. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118.

#22maggio 11:00, intervento dei #vigilidelfuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (SI) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo pic.twitter.com/Lw5syOFc8U — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 22 maggio 2019

Anas afferma che il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni. Per cause in corso di accertamento il mezzo sarebbe uscito di strada ribaltandosi nella scarpata a fianco dell'Autopalio.

