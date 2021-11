Incidente sulla Brindisi-Lecce, due bambini sbalzati fuori dall'auto: muore il papà, gravissima la mamma

Un terribile incidente si è verificato lungo la superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo per Surbo, comune del Nord Salento. Nello scontro sono rimaste coinvolte quattro auto: una Ford Fiesta, una Renault Clio, una Mercedes ML ed una Peugeot 3008. In quest’ultima viaggiava una famiglia di Alezio con padre madre e due bambini. Il padre, Vito De Santis, un uomo di anni 50, è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. La mamma, 46 anni, di Gallipoli è in gravi condizioni. I bambini hanno 9 e 12 anni: sono stati trasportati a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi in codice rosso.

I due piccoli sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Sul posto, insieme a tre ambulanze del 118, anche due squadre della sezione di Polizia stradale, una pattuglia delle Volanti e i vigili del fuoco Una lunghissima coda si è formata sulla superstrada per ore. Aggiornamenti a breve. Sul posto, insieme a tre ambulanze del 118, anche due squadre della sezione di Polizia stradale, una pattuglia delle Volanti e i vigili del fuoco . Una lunghissima coda si è formata sulla superstrada per ore.

