Bimbo di 4 anni aziona un nastro trasportatore e si ferisce: è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN FELICE CIRCEO - Gravissimo incidente in un'azienda agricola di Borgo Montenero a. Ferito un bimbo di quattro anni che, per cause in corso di accertamento, sembra abbia azionato un nastro trasportatore dal quale poi è caduto ferendosi gravemente. Sono intervenuti, oltre all'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari, viste le condizioni del bimbo, hanno fatto atterrare l'eliambulanza in un campo vicino.Dopo oltre un'ora, nel corso della quale ihanno rianimato e stabilizzato il bimbo, l'eliambulanza è decollata per trasportare il piccolo all'ospedale. Ne è stato disposto il trasferimento a Roma, al policlinico Gemelli, in condizioni estremamente gravi.