Sconvolto dall'incidente, 22enne tenta il suicidio dal cavalcavia dell'autostrada: passante lo afferra per un piede e lo salva

Una domenica pomeriggio come tante che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fosse scattata la solidarietà degli automobilisti in transito sulla autostrada A21. Qui, da un cavalcavia all'altezza di Manerbio, un ragazzo di 22 anni aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi di sotto.

Salvato da un passante

Il giovane, visibilmente sconvolto da un incidente stradale avvenuto poche ore prima, aveva scavalcato il parapetto del cavalcavia, pronto a compiere il gesto estremo in preda alla disperazione.

Quello che non aveva previsto era l'intervento eroico dei passanti che si sono trovati al posto giusto al momento giusto. Anziché ignorare la situazione o voltarsi dall'altra parte, diversi automobilisti si sono fermati e sono corsi verso il giovane. Mentre il 22enne era sospeso sul baratro tra la vita e la morte, uno dei passanti è riuscito ad afferrarlo per una gamba, impedendo così il tragico gesto.

Nel frattempo, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori per affrontare la situazione in modo adeguato. Il giovane ha provato a divincolarsi, ma la determinazione e la prontezza dei passanti è stata più forte, tanto da riuscire a mantenerlo fermo fino all'arrivo dei professionisti.

L'incidente ha avuto conseguenze anche sul traffico, poiché l'autostrada A21 è rimasta bloccata per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco sono giunnti sul posto con un'autoscala, riuscendo a immobilizzare il giovane in modo da garantire la sua incolumità.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, sembrerebbe che la decisione del giovane di mettere fine alla sua vita fosse stata influenzata da un incidente stradale avvenuto a Borgo San Giacomo durante la mattinata. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, sembrava ancora essere profondamente scosso dall'evento e, intorno alle 18, ha raggiunto il cavalcavia con l'intenzione di suicidarsi.