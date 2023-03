Malore in autostrada, poi l'incidente: Daiana muore a 36 anni dopo una settimana di agonia

Prima l'incidente, poi la morte dopo una settimana di agonia. Daiana Lorenzini se n'è andata a 36 anni all'ospedale di Treviso. Si era schiantata con l'auto lungo l'autostrada A27 all'altezza di Belluno, forse per un malore.

L'incidente

L'incidente è avvenuto la scorsa settimana. La vittima, una 36enne è sbandata prima a destra e poi ha fermato la sua corsa contro la murata in cemento della galleria, riporta il Gazzettino. I soccorsi sono stati tempestivi, avvisati dagli altri automobilisti che passavano sulla strada dello schianto. Daiana Lorenzini è stata quindi trasportata d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso dove è stata sottoposta alle cure del caso.

Al chilometro 70 dell’A27 è poi giunta la polizia stradale per i rilievi di legge e per mettere in sicurezza la viabilità. L’incidente avrebbe potuto causare un tamponamento a catena con conseguenze ancora più terribili. Daiana è descritta dai suoi cari come profondamente amante della natura, dedicava una parte del suo tempo libero agli animali in difficoltà.