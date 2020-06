Maxi Incidenti sulla A1, chiuso al traffico tratto di strada verso Roma. Coinvolti due auto-articolati

Maxi incidente sull'Autostrada A1 che ha visto coinvolti numerosi veicoli tra i quali due autorarticolati. Poco dopo le ore 20, infatti, sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Guidonia Montecelio e il bivio con A24 Roma-Teramo in direzione di Napoli a seguito di un incidente avvenuto all'altezza del km 560, tra due autoarticolati. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche una pattuglia della Polizia stradale. Una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.



Attualmente il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda in direzione di Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita a Roma nord, Autostrade per l'Italia consiglia di proseguire lungo il Grande raccordo anulare in direzione Napoli e rientrare in A1 alla barriera di Roma est.

L'incidente riguarda due autoarticolati che si sono tamponati, e uno dei due, sbandando, ha urtato una pattuglia della polizia stradale che stava effettuando un soccorso. A quel che trapela al momento ci sarebbero alcuni feriti.

Ultimo aggiornamento: 21:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA