Tampona un camion in autostrada: Stefano Bonantini, imprenditore ed ex dj, muore a 44 anni. Era papà di una bimba di 9 anni

Ennesimo incidente mortale in autostrada. Venerdì 27 gennaio Stefano Bonantini, poco prima delle 22:00, si trovava sulla A14 a bordo della sua Smart quando ha tamponato violentemente sul lato posteriore un camion bisarca per il trasporto di automobili. Il terribile schianto è avvenuto al chilometro 54+500, tra Faenza e Imola in direzione Ravenna, e per l'imprenditore ed ex dj non c'è stato niente da fare.

Morto sul colpo

L'incidente è avvenuto all'interno del territorio comunale di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, dove si trova un restringimento della carreggiata per un cantiere in corso. E scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne. Il corpo dell'imprenditore è stato estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere della vettura.

La dinamica

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della polizia stradale, chiamati a eseguire i rilievi per ricostruire cosa sia accaduto. Resta, infatti, ancora da chiarire la dinamica dello scontro: non si esclude che le ragioni possano essere da attribuire a un malore o a un colpo di sonno, ma non si esclude nessuna pista, tanto che potrebbe essere richiesta l'autopsia.

La vittima



Stefano Bonantini risiedeva a Barbiano ma era nativo di Lugo dove era molto conosciuto. In molti lo ricordano per l’attività di elettricista, con la sua azienda avviata nel 2013 in via Bedazzo a Lugo: nel corso degli anni il 44enne era riuscito a trasformarla in un’impresa consolidata, «operante nel territorio italiano», come si legge sul sito della stessa, e specializzata nella realizzazione di impianti elettrici sia civili che industriali. Ma non solo. Stefano si era fatto un nome nel mondo della notte come dj. Da tutti era conosciuto come «Steve B.». L'uomo lascia i genitori e una figlia di 9 anni.