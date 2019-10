Auto contro camion in galleria sull'autostrada A14: paura per tre ragazzi feriti

di Tito Di Persio

PESCARA - Code e rallentamenti in autostrada A14 a causa di un’incidente, in direzione Nord, nella galleria Fonte da Capo, tra i caselli di Città Sant'Angelo-Pescara Nord e Atri Pineto. Tre giovani sono rimasti lievemente feriti. Si tratta di tre ragazzi che, secondo le prime informazioni, erano a bordo di un'auto che prima ha tamponato un mezzo pesante, poi è finita contro la parete della galleria.A causa dell'incidente, in autostrada, si sono creati alcuni chilometri di coda. I tre sono stati soccorsi dal 118, intervenuto con l'ambulanza della Croce Rossa di Silvi (Teramo), che li ha trasportati all'ospedale di Atri (Teramo) per tutti gli accertamenti. Sul posto la polizia autostradale per tutti i rilievi del caso e i vigili del fioco per mettere la carreggiata in sicurezza. La viabilità è tornata regolare dopo un’ora.