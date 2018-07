Notte di sangue sull'Autosole: furgone contro tir, muore 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse un colpo di sonno, forse un malore che gli hanno fatto perdere il controllo del furgone che stava guidando e che ha finito la sua corsa contro un tir fermo in una piazzola di sosta.Un giovane salernitano di 32 anni, residente a Cava de' Tirreni, è morto la scorsa notte lungo la corsia sud dell'A1 in territorio di Roccasecca nel Frusinate.Un impatto violentissimo che ha ridotto il furgone ad un ammasso di lamiere. Sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino e gli agenti della polizia stradale in A1. Sarà ora l'autopsia a stabilire se il giovane sia rimasto vittima di un colpo di sonno o di un malore che lo ha portato a perdere il controllo del furgone.