Muore a 34 anni nell'auto spezzata in due, una parte trovata a 30 metri dopo lo schianto contro un platano

La serata con gli amici poi il saluto e la promessa di rivedersi all'indomani, poi il tragico epilogo: un trentaquattrenne di Torre di Mosto (Venezia), Christopher Vidali, si è schiantato contro un platano. È successo verso mezzanotte lungo la strada provinciale Stretti-Staffolo.

La serata con gli amici e lo schianto

Il giovane alla guida di una Volvo v90 aveva salutato gli amici con cui si era ritrovato al bar. Poco dopo, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della sua Volvo che è finita di traverso contro un platano. Un botto devastante ha spezzato in due l'auto tanto che il troncone posteriore è stato trovato a oltre 30 metri di distanza dal punto d'impatto.

Immediato l'allarme lanciato da alcuni automobilisti che hanno chiamato il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari insieme ai vigili del fuoco e ai Carabinieri della compagnia di Portogruaro.

Il saluto degli amici

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori purtroppo per il 34enne non c'è stato niente da fare: il giovane è deceduto nel terribile impatto. Difficili le operazioni di rilievo da parte dei carabinieri che con i vigili del fuoco e il soccorso stradale Vaccaro hanno dovuto setacciare la zona per raccogliere i detriti dell'auto devastata. Solo all'alba l'area è stata messa in sicurezza mentre gli investigatori dell'Arma sono dovuti arrivare a casa dei familiari per portare la notizia della tragedia.

Immediato il cordoglio degli amici sui social. «Ciao Capitano», scrivono. E ancora: «Notizie che fanno male... Ciao Christopher». «Che notizia triste, riposa in pace».