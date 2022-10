Incidente, auto fuori strada a Reggio: morti madre 22enne e tre bimbi di 2, 10 e 12 anni. Grave il padre

Un altro tragico incidente sulle strade italiane con 4 morti: una giovane madre e tre bambini. L'auto è uscita di strada sulla statale via Emilia in località Villa Gadia, in provincia di Reggio Emilia. A bordo della vettura c'era anche un uomo, che era alla guida e che è ferito in modo grave. I bambini avevano 2, 10 e 12 anni. Giovanissima pure la donna 22. Non è invece certo, come invece si era appreso in un primo momento, che le persone coinvolte siano tutte dello stesso nucleo familiare, di nazionalità albanese.

L'incidente

Quattro persone, di cui tre minori, sono morte in un incidente stradale avvenuto in serata a Reggio Emilia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, accorsi subito sul lugo dell'incidente stradale, l'auto sarebbe uscita di strada sulla statale via Emilia in localita Villa Gaida, schiantandosi contro un muro. Si tratta di una Fiat Stilo con a bordo una famiglia di cinque persone: sono morte la madre e tre figli minori, mentre il padre che guidava è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale di Reggio Emilia. La via Emilia è stata chiusa per i rilievi. Sconosciuti finora la dinamica dell'incidente e il motivo per cui l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto.