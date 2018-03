Con l'auto contro l'albero: lui illeso, gravissima la fidanzata di 19 anni

di Paola Treppo

PORDENONE - Due ragazzi di 18 e 19 anni versano incondizioni a seguito delle ferite riportate in unaccaduto poco prima della mezzanotte di ieri, sabato 24 marzo, in via Riviera, nel centro di. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una, un giovane pakistano di 19 anni, ha perso il controllo della vettura a poca distanza dal ponte pedonale di Adamo ed Eva e si è schiantato contro unLa macchina si èsulla pianta nella parte anteriore. Il conducente è rimasto illeso mentre versano in pericolo di vita ladi 19 anni, una cittadina romena, e un terzo giovane che viaggiava come passeggero. La ragazza e il passeggero sono rimastie per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone che hanno tagliato le portiere e il tetto della Bmw con le pinze oleodinamiche. I due ragazzi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso da due ambulanze inviate sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Per i rilievi la polizia stradale.