Incidente in autostrada, muore bimba di 4 anni. L'auto si cappotta e va in fiamme: feriti i genitori e la sorellina

MASSA - Auto si cappotta in autostrada e va in fiamme: morta bimba di 4 anni, feriti genitori e sorellina. Tragedia sull'autostrada A12, tra Genova e Livorno, dove una bambina di 3 o 4 anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto tra i caselli di Versilia e Massa, in direzione Massa, all'altezza del viadotto 30. Un'auto si sarebbe cappottata andando poi a fuoco.

La famiglia in ospedale

Gli altri tre occupanti della vettura sono il papà, la mamma e la sorellina maggiore della vittima, di circa 10 anni, che sono stati accompagnati all'ospedale Apuane in codice giallo. Sono intervenuti automedica, ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, allertato anche Pegaso. Inoltre Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.