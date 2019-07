Frontale con lo scooter contro un'auto: morto un ragazzo, feriti tre giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AREZZO. Oltre a una vittima, il bilancio è di tre giovanissimi feriti, uno dei quali in gravi condizioni. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, in provincia di Arezzo, in località Memmenano, tra Bibbiena e Poppi, lungo la regionale 70 della Consuma. Per cause in corso di accertamento lo scooter, in sella al quale viaggiavano due ragazzi, si è scontrato frontalmente con un'auto con a bordo due ventenni. Tutte giovanissime e residenti nella zona le persone coinvolte nell'incidente.Ad avere la peggio il conducente dello scooter, deceduto sul colpo. Un ragazzo di 17 anni, che viaggiava con lui, ha riportato varie fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Più lievi le ferite riportate dai due a bordo dell'auto: il ragazzo che era alla guida è stato portato in codice verde al pronto soccorso del Casentino, mentre il passeggero ha riportato un trauma alla testa ed è arrivato in ospedale in codice giallo. Sul luogo dell'incidente hanno operato i carabinieri della compagnia di Bibbiena per i rilievi, i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena e il 118 di Arezzo.