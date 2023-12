Incidente in Kenya, morta Antonella Bigliotto: «L'Africa era casa sua. Lei e il marito aiutavano gli altri»

Antonella Bigliotto è morta in Kenya dopo un incidente stradale che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava ed un camion, tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi. Antonella, nata e residente a Milano, era appena arrivata in Kenya con il marito e dall'aeroporto di Mombasa si stava recando a Malindi in vacanza. Il marito ha riportato solo contusioni: si tratta di Alfredo Vismara, il marito, campione italiano di Judo e maestro di questa disciplina anche per i giovani keniani. Lui e la moglie si sono dati da fare per aiutare i giovanissimi grazie allo sport.

Il cordoglio degli amici: «Antonella amava l'Africa»

La morte di Antonella, 79 anni, ha molto toccato la comunità italiana di Malindi. «Era una persona splendida, dolcissima e allegra, sempre pronta a prendersi cura degli altri.

Ci siamo conosciuti in Kenya quando lavoravo in un villaggio turistico: mi presi la malaria e lei mi curò come fossi un bambino. Era una persona speciale». Sul Giorno, Gigi Vallelunga ha ricordato così Antonella Bigliotto. «A Malindi lei e il marito si sentivano a casa», «Amava molto l'Africa», scrivono sui social gli amici e i conoscenti nei loro messggi di cordoglio.

Secondo quanto ha riportato Malindikenya.net «la coppia milanese era da poco arrivata a Mombasa e viaggiava sul transfer che dall’aeroporto di Mombasa, come sempre, li avrebbe portati a Malindi per trascorrere le vacanze di Natale e di fine anno. All’improvviso, nei pressi di Kilifi, secondo quanto riferito da nostre fonti, un tamponamento con un camion ha causato il contraccolpo che ha ucciso la donna sul colpo, mentre Vismara ha riportato solo una forte contusione».



E ancora: «L’Ambasciata d’Italia in Kenya si è subito prodigata per l’assistenza all’ex campione italiano e sta seguendo il caso. Purtroppo però, in questi giorni in cui il Kenya vede l’aumento degli incidenti stradali a causa dei movimenti di cittadini, residenti e di migliaia di turisti, dobbiamo piangere la scomparsa di una nostra connazionale. Antonella aveva 79 anni, ad Alfredo un caro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze».