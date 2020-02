Incidente Abbiategrasso tra due auto, cinque feriti tra cui un bimbo di 6 anni. Uno è in coma

Cinque feriti, tra cui un bambino di sei anni, e un uomo in coma: è il bilancio choc di un grave incidente stradale avvenuto ieri ad Abbiategrasso, sulla Vigevanese, dove due auto, una Seat Ibiza e una Smart, si sono scontrate frontalmente.





Nell’impatto sono rimaste ferite appunto cinque persone: un uomo di 60 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è in coma all’Humanitas di Rozzano. Feriti anche due giovani di 26 e 30 anni, portati al pronto soccorso di Magenta in codice verde, mentre un 31enne e suo figlio di 6 anni sono invece stati ricoverati all’ospedale di Legnano in codice giallo.



Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Abbiategrasso, l’incidente sarebbe stato causato dalla Smart guidata proprio dal 60enne attualmente in coma, che ha invaso la corsia opposta schiantandosi sulla Seat: l’uomo, spiega MIlanoToday, aveva la patente scaduta dal 2017. Ultimo aggiornamento: 11:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA