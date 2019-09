Intera famiglia si schianta in autostrada contro un'Audi: morta bimba di 4 mesi

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Una carambola tra due auto ha causato la chiusura temporanea nella notte sulla A34, Villesse-Gorizia. Nell’impatto è, che era passeggera dell’auto tamponata, mentre i genitori e un altro fratellino a sono rimasti feriti.La tragedia è accaduta sabato notte nel tratto tra Gradisca e l’Autoporto in direzione Gorizia.Per consentire l’arrivo dei sanitari del 118 e i rilievi da parte della Polizia Stradale di Gorizia, Autovie Venete ha proceduto alla chiusura dello svincolo in entrata a Gradisca riaperto poco dopo le 00,30 di domenica. Le operazioni di intervento sono state coordinate dal Coa di Udine.Sul posto anche i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e gli ausiliari alla viabilità della Concessionaria per la messa in sicurezza del tratto di autostrada.La vittima sarebbe la figlia di una famiglia di bengalesi, regolari in Italia e residenti a Gorizia, viaggiavano con i 3 figlioletti: oggi ci sarebbe stata una festina per i 4 mesi della più piccola.L'auto della famiglia si è scontrata con l'Audi Q5 condotta da un 54enne goriziano.