Incidente mortale in A4, non si accorge del Tir fermo davanti e il furgone si schianta: due morti, 5 incastrati tra le lamiere

Non si accorge il tir è fermo in coda in autostrada e l'impatto è micidiale. Incidente mortale, questa mattina in A4 tra un tir e un furgone. Il bilancio è tremendo: due persone sono morte e tre sono rimaste ferite gravemente. Lo schianto è avvenuto alle 8.15 nel tratto compreso tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e quello di Latisana, in provincia di Udine.

Un gruppo di 5 persone, a bordo di un furgone, non si è accorto che davanti a loro si trovava un Tir fermo e lo hanno tamponato in modo violento. Uno schianto impressionante che ha portato i 5 a bordo a restare incastrati nelle lamiere del furgone e del Tir. Le due vittime sono una donna di 63 anni e un uomo di 37, entrambi ucraini.

Il mezzo articolato era in coda per un incidente avvenuto nella notte, che ha riguardato un camion frigo. Sul posto i vigili del fuoco si sono messi subito a lavoro per estrarre i corpi. Il mezzo leggero era incastrato sotto la parte posteriore del semirimorchio.

All'arrivo dei pompieri alcuni feriti erano già stati soccorsi e trasportati all'ospedale dal personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco hanno quindi operato per estrarre dalle lamiere due occupanti del furgone, che purtroppo erano già deceduti, e hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e l'area del sinistro. Per tutta la durata dei soccorsi la corsia autostradale in direzione Venezia è rimasta chiusa al traffico.

