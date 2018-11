Auto in panne sull'A1 Trentenne scende e muore travolto da un tir

di Simone Pierini

ieri giovedì sera poco dopo le 22. L'auto cona bordo è in panne e accosta sulla corsia di emergenza.attraversando la carreggiata ed ècon il conducente che non ha potuto evitare l'impatto.lanciandosi in strada ma anche lei è stata colpita.La donna è stata trasportata in ospedale con una frattura a una gamba e non è in pericolo di vita. Illeso invece il padre. È successo nel tratto fra i caselli di Valdarno e Arezzo, in direzione Roma. Questa la prima ricostruzione di una notte che ha gettato nel dramma una famiglia intera.La mamma, il padre e lo stesso conducente sono sotto choc. Il figlio ha aperto la portiera all'improvviso, lasciando poco spazio alla reazione dei genitori. Il gesto eroico della donna che di corsa si è lanciata in autostrada tra le vetture che sfrecciavano non è riuscito ad evitare la tragedia.