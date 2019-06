Schianto in camper lungo l'A1: muore nella notte in autostrada

Schianto nella notte con un morto lungo l'autostrada A1. Poco prima delle 6 sull'A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto tra Barberino e Calenzano, sia verso Bologna che in direzione di Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 267 in cui sono rimasti coinvolti una vettura e un camper e a seguito del quale una persona ha perso la vita. Al momento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano disagi alla circolazione, dopo che nella notte si erano registrati notevoli rallentamenti e uscite obbligatorie.

