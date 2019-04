Terribile schianto fatale sull'A1: due morti e cinque feriti

Sono disponibili i seguenti percorsi alternativi: per gli utenti che da Roma sono diretti verso Napoli o Bari, si consiglia di immettersi su A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno, proseguire fino allacciamento A30/A16 Napoli-Canosa per poi seguire verso Napoli o Canosa. Attualmente si registrano 2km di coda tra Villa Literno e Acerra-Afragola in direzione Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle 4.15 alle 7.40, sullaMilano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso trae il bivio con A16 in direzione Napoli all’altezza del km 752,3 per un. Nello scontro, che ha visto coinvolte sei autovetture per tamponamento, due persone hanno perso la vita e cinque sono rimaste ferite.Sul luogo dell'evento, sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Si registrano 3 km di coda tra Villa Literno e Afragola, in progressivo smaltimento.