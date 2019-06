Incidente in A1, morte tre amiche: stavano partendo per la vacanza in Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avrebbero dovuto prendere l'aereo per Valencia, ma quella che doveva essere una vacanza divertente si è trasformata in tragedia.- l’Autosole all’altezza di Calcara di Crespellano, Bologna -che le stava accompagnando in aeroporto., sorella di Zainaba El Aissaoui. Souaad è uscita dalla rianimazione, ma resta ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni. Anche se non è più in pericolo di vita. La giovane non saprebbe ancora della morte delle altre tre.Come riporta Il Resto del Carlino, Souaad, 23enne di Sassuolo, era a bordo di un'Alfa 147 con due amiche. Al volante la sorella che le stava accompagnando in aeroporto. Dovevano partire per una vacanza in Spagna. Ma per cause ancora da accertare,Sono morte sul colpo., ma è stato trasportato lo stesso all'ospedale Maggiore per accertamenti.L'uomo ha raccontato agli agenti della Polstrada di Modena Nord - che stanno indagando sull’incidente - che al momento dello schianto,Dalle prime ricostruzioni, l'auto sarebbe stata schivata poco prima da un altro mezzo. Il quarantaseienne è risultato negativo a tutti i controlli legati ad alcol e stupefacenti. E secondo le ricostruzioni, non sarebbe stato al cellulare al momento dell’impatto.La parte posteriore della macchina è completamente distrutta.