Branco di cinghiali in A1 a Lodi: un morto e 10 feriti, 5 sono bambini

L'escalation di danni, aggressioni e incidenti che causano anche vittime, è il risultato dell'incontrollata proliferazione degli animali selvatici, con il numero dei cinghiali presenti in Italia che supera il milione. È quanto afferma la Coldiretti, nel commentare l'incidente stradale sull'autostrada A1 causato da un gruppo di cinghiali che ha attraversato la carreggiata, causando una vittima e dieci feriti, tra cui 3 bambini. Negli ultimi dieci anni il numero dei cinghiali presenti in Italia è praticamente raddoppiato secondo le stime della Coldiretti, «mettendo a rischio la sicurezza nelle aree rurali e urbane». «Gli animali selvatici distruggono i raccolti agricoli, sterminano gli animali allevati, causano incidenti stradali per un totale di danni stimato in quasi 100 milioni di euro all'anno, senza contare i casi in cui ci sono state anche vittime - spiega l'associazione -. Non è quindi più solo una questione di risarcimenti, ma è diventato un fatto di sicurezza delle persone che va affrontato con decisione. Ora, conclude la Coldiretti, non ci sono più alibi per intervenire in modo concertato tra Ministeri e Regioni ed avviare un piano di abbattimento straordinario senza intralci amministrativi».

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, nell'incidente sono rimaste coinvolte tre macchine che andavano in direzione Sud. La prima ha investito due cinghiali e si è fermata. Una seconda auto arrivata ha investito le carcasse degli animali e poi urtato il veicolo fermo. Il conducente è sceso, probabilmente per chiedere aiuto, ed è stato travolto da una terza vettura, una Polo, che poi si è scontrata con le due auto ferme.Il conducente della Polo, di origini polacche ma residente in Italia, è morto sul colpo, la fidanzata di 27 anni è stata trasportata in gravissime condizioni, in codice rosso, all'ospedale di Lodi; mentre a Parma, sempre in codice rosso, è stato portato l'uomo travolto. Gli altri feriti sono un bambino e una bambina di 8 anni, un 11 anni, un tredicenne, una ragazza di 15 anni, due donne di 37 e 39 anni e due uomini di 40 e 48.