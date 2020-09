Incidente sull'autostrada A14: grave centauro di 23 anni

TERAMO - L’incidente è accaduto ieri sera verso le 21.30 sul ponte Salinello in A14, direzione nord (da Pescara a Ancona). I.E., un 23 enne è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo.

Il ragazzo per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia autostradale sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto da solo mentre stava percorrendo il tratto del ponte Salinello nel comune di Tortoreto.

A prestare i primi aiuti ed allertare i soccorsi alcuni autobilisti che in quel momento stavano transitando dietro di lui.

In poco tempo sono arrivati il 118 di Roseto e una pattuglia della stradale. I sanitari dopo averlo stabilizzato per un trauma cranio-facciale commotivo lo hanno trasportato a pronto occorso dell’ospedale Mazzini di Teramo dove successivamente è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Le indagini per capire cosa ha causato la caduta in un rettilineo sono ancora incorso da parte degli agenti del Coa.

