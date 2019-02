Auto si ribalta all'alba: 19enne muore, feriti i due amici che erano con lui

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERLENGO - Tremendodi mattina indi Ponzano Veneto (Treviso). Un'è uscita autonomamente di strada, nell'incidente ha perso la vita un, G.K. nato in Albania e residente a Zero Branco. Feriti due amici 21enni che erano con lui, K.W. di Zero Branco e T.R. di Scorzè.La squadra dei pompieri accorsa da Treviso ha estratto il conducente della Mercedes classe A rimasto. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte del giovane 19 enne. Altri due passeggeri venuti fuori da soli sono stati presi in cura dal personale del suem 118, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Le polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.